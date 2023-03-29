В США планируют резко увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм

США планируют удвоить производство 155-мм артиллерийских снарядов до конца 2023 года и поднять в шесть раз их производство в течение следующих пяти лет. Об этом сказал заместитель главы Пентагона по вопросам сухопутных войск Гейб Камарильо, сообщает издание DefenseOne.

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Камарильо сообщил на симпозиуме Ассоциации армии США Global Force, что Пентагон потратит около $1,45 млрд на модернизацию производственных мощностей снарядов калибра 155 мм, чтобы поддержать обороноспособность Украины и пополнить запасы армии США. Только на установку новых производственных линий, закупку оборудования и обеспечение их рабочей силой потребуется $349 млн.

США также намерены вдвое увеличить производство противотанковых систем Javelin (до 330 в месяц) и пусковых установок передовых систем РСЗО (до 41 в месяц).

Камарильо завил, что к 2026 году армия США намерена также вдвое (с 566 до 1110 единиц) увеличить ежемесячный заказ на производство ракет для РСЗО.

В целом США намерены инвестировать более $2 млрд в промышленные объекты, которые задействованы в производстве оружия и боеприпасов. Этим средства включены в 15-летний план модернизации государственных предприятий по производству оружия и боеприпасов с общим бюджетом $18 млрд.

DefenseOne отмечает, что остается неясным, сможет ли такое увеличение производства в США удовлетворить и оборонные потребности Украины, и собственные потребности Пентагона. Согласно публичным данным, США уже отправили в Украину 1 074 000 единиц 155-мм снарядов, причем месячный расход этих снарядов, по оценкам экспертов, составляет до 143 000 единиц.

Сергій Бережний

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