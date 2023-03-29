В США планируют резко увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм
США планируют удвоить производство 155-мм артиллерийских снарядов до конца 2023 года и поднять в шесть раз их производство в течение следующих пяти лет. Об этом сказал заместитель главы Пентагона по вопросам сухопутных войск Гейб Камарильо, сообщает издание DefenseOne.
Камарильо сообщил на симпозиуме Ассоциации армии США Global Force, что Пентагон потратит около $1,45 млрд на модернизацию производственных мощностей снарядов калибра 155 мм, чтобы поддержать обороноспособность Украины и пополнить запасы армии США. Только на установку новых производственных линий, закупку оборудования и обеспечение их рабочей силой потребуется $349 млн.
США также намерены вдвое увеличить производство противотанковых систем Javelin (до 330 в месяц) и пусковых установок передовых систем РСЗО (до 41 в месяц).
Камарильо завил, что к 2026 году армия США намерена также вдвое (с 566 до 1110 единиц) увеличить ежемесячный заказ на производство ракет для РСЗО.
В целом США намерены инвестировать более $2 млрд в промышленные объекты, которые задействованы в производстве оружия и боеприпасов. Этим средства включены в 15-летний план модернизации государственных предприятий по производству оружия и боеприпасов с общим бюджетом $18 млрд.
DefenseOne отмечает, что остается неясным, сможет ли такое увеличение производства в США удовлетворить и оборонные потребности Украины, и собственные потребности Пентагона. Согласно публичным данным, США уже отправили в Украину 1 074 000 единиц 155-мм снарядов, причем месячный расход этих снарядов, по оценкам экспертов, составляет до 143 000 единиц.
- 14 марта 2023 года в компании Rheinmetall заявили, что они в состоянии произвести для Украины столько снарядов, сколько нужно, но не хватает заказов со стороны ЕС.
- 28 марта минобороны Франции сообщило, что Франция удвоит поставки 155-мм снарядов Украине до 2000 в месяц, а в Словакии заявили, что форсируют производство 155-мм снарядов в пять раз.
Комментарии