Словакия форсирует производство 155-мм снарядов, просит помощи Евросоюза
28.03.2023, 12:15
Ярослав Надь (скриншот)
Словакия собирается нарастить производство артиллерийских снарядов калибра НАТО (155 мм) с 30 000 единиц до 150 000 в год. Об этом на конференции по внешней и европейской политике заявил в Братиславе министр обороны страны Ярослав Надь.
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Он рассказал, что Словакия вкладывает в расширение мощностей собственные средства, что даст возможность увеличить годовой объем производства до 100 000 снарядов.
150 000 снарядов оборонная промышленность страны сможет выпускать только при дополнительной поддержке Евросоюза, отметил Надь.
Это, по его словам, обсуждалось во время визита еврокомиссара Тьерри Бретона на словацкие военные объекты на прошлой неделе.
- 23 марта 2023 года Словакия передала ВСУ первые четыре истребителя МиГ-29 – и показала фрагмент этого процесса под музыку. Помимо этих машин, Украине получит от Братиславы и ЗРК "Куб".
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