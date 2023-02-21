Глава МИД Словакии обматерил Орбана. Назвал его "карпатским коллаборационистом Путина"

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "карпатским коллаборационистом" диктатора Владимира Путина. Об этом он написал на своей личной странице в Facebook.

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По его словам, недавно Орбан говорил о том, что война России против Украины — это не война Венгрии, а "всего лишь военный конфликт между двумя славянскими государствами".

"То есть пусть россияне быстро убивают украинцев. Не волнуйтесь. Какая гадость. Как жалко. Как не по-христиански. В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами агрессоров. Поставки оружия в Украину затягивают конфликт. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия", — написал Качер.

Он отметил, что россияне уже год бросают вооружения и военных в Украину, а также убивают, грабят и сажают в тюрьмы только за то, что украинцы существуют.

"Они трепещут за мир и восхищаются Путиным. Пусть едут в Москву говорить о мире. Они будут гнить в ГУЛАГе", — заявил дипломат.

Качер подчеркнул, что Словакия является частью Запада, а также членом Европейского союза и НАТО.

"Я не хочу, чтобы мы делали как Орбан и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашей погибелью. Для путинских коллаборационистов, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: Иди на х@@!", — резюмировал он.

Орбан заявлял, что нельзя ожидать отказа Украины от своих территорий за энергоресурсы, деньги и ради мира в Европе.

Также он сказал, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.

В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.

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Дмитро Гриниченко

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