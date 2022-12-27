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Орбан: Нельзя ожидать отказа Украины от территорий ради денег, ресурсов и мира в Европе

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 17:22
Орбан: Нельзя ожидать отказа Украины от территорий ради денег, ресурсов и мира в Европе - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя ожидать отказа Украины от своих территорий за энергоресурсы, деньги и ради мира в Европе. Об этом он сказал в интервью изданию Magyar Nemzet.

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По его словам, никто не может ожидать того, что Украина откажется от части своей территории в интересах энергетической безопасности, средств к существованию и мира в Европе.

"Украина суверенное государство и они сами решают когда и за что им воевать. Венгрия решила, что, поскольку эта война не является нашей, мы оказываем гуманитарную помощь. Никогда не было мира, при котором стороны заранее знали результаты. Единственное, что они действительно знают заранее, это то, что должно быть решено. Остальное определяется в ходе переговоров", — сказал Орбан.

Он отметил, что в Европейском Союзе и западных медиа Венгрию называют пророссийской страной, но она якобы выполнила все обязательства, вытекающие из ее союзов. 

"Мы провенгерские. В войне мы на стороне Венгрии. Наш ответ на вопрос, находимся ли мы на хорошей или плохой стороне истории, заключается в том, что мы на венгерской стороне истории", — заявил венгерский премьер.

Политик подчеркнул, что Венгрия заинтересована в сохранении суверенной Украины и в том, чтобы РФ не несла угрозу безопасности Европы, однако не хочет отказываться от экономических отношений с Москвой. 

Читайте также: Орбан: В Украине необходимо перемирие, переговоры РФ и США, а также границы 1991 года

Дмитро Гриниченко
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