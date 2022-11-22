Орбан спровоцировал международный скандал. Задел Украину и страны ЕС
Министерство иностранных дел вызовет посла Венгрии и ожидает официальных извинений Будапешта после скандала с шарфом венгенрского премьера Виктора Орбана, написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.
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Орбан встретился с футболистом Балашем Джуджаком, который проводил последний матч за сборную Венгрии. На шее Орбана был шарф с изображением "Большой Венгрии", отметил немецкий политик Даниэль Фройнд.
После этого МИД Румынии передал венгерскому послу "решительное неодобрение" и назвал неприемлемым любое проявление ревизионизма.
МИД Украины также вызовет посла Венгрии и разъяснит неприемлемость поступка Орбана, сообщил Николенко.
"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений... Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины", – подытожил спикер МИД.
А румынский депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что этот ревизионистский жест ставит Орбана в один ряд с российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал наложить на Орбана санкции и изолировать от других лидеров в Евросовете ЕС.
- Ранее Николенко статистикой опроверг утверждения главы МИД Венгрии Петера Сийярто о якобы неэффективности санкций против России.
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