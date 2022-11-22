Орбан спровоцировал международный скандал. Задел Украину и страны ЕС

Министерство иностранных дел вызовет посла Венгрии и ожидает официальных извинений Будапешта после скандала с шарфом венгенрского премьера Виктора Орбана, написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

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Орбан встретился с футболистом Балашем Джуджаком, который проводил последний матч за сборную Венгрии. На шее Орбана был шарф с изображением "Большой Венгрии", отметил немецкий политик Даниэль Фройнд.

СПРАВКА. "Большая Венгрия" существовала до Трианонского мира 1920 года. Она включала территории современных Украины, Румынии, Словакии, Австрии, Хорватии, Сербии.

После этого МИД Румынии передал венгерскому послу "решительное неодобрение" и назвал неприемлемым любое проявление ревизионизма.

МИД Украины также вызовет посла Венгрии и разъяснит неприемлемость поступка Орбана, сообщил Николенко.

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений... Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины", – подытожил спикер МИД.

А румынский депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что этот ревизионистский жест ставит Орбана в один ряд с российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал наложить на Орбана санкции и изолировать от других лидеров в Евросовете ЕС.

Ранее Николенко статистикой опроверг утверждения главы МИД Венгрии Петера Сийярто о якобы неэффективности санкций против России.

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Марко Сировой

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