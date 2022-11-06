Будапешт "не поддержал" заявление Путина о территориальных претензиях Венгрии к Украине

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что "не считает правильными" заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы существующих у Венгрии "территориальных претензиях" к Украине. Об этом сообщает венгерское издание Index.hu.

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"Мы не считаем правильными заявления, которые углубляют военный конфликт. Вместо таких заявлений нужно немедленное прекращение огня и мирные переговоры", – сообщили в венгерском МИД в ответ на запрос медиа.

4 ноября Путин заявил, что Польша, Румыния и Венгрия якобы стремятся вернуть территории Украины, которые "отобрал у них Сталин".

В Польше в ответ заявили, что Путин снова изложил "фейки, которые совершенно далеки от реальности".

В Румынии опубликовали официальное заявление, что "Румыния подтверждает твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Index.hu отмечает, что "венгерское правительство какое-то время не комментировало" выступление Путина и прислало ответ только после запроса журналистов.

Согласно опубликованному в июне исследованию GLOBSEC, Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" по общественным настроениям центрально- и восточноевропейскими странами, которые входят в ЕС и НАТО.

По данным медиа, число российских дипломатов в Венгрии всего за один год выросло примерно на 30%.

Сергій Бережний

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