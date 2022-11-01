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В Венгрии количество российских дипломатов за год выросло на треть – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 23:47
В Венгрии количество российских дипломатов за год выросло на треть – СМИ - Фото
Віктор Орбан (фото - ЕРА)

Число российских дипломатов в Венгрии всего за один год выросло примерно на 30%. Об этом свидетельствуют данные, собранные венгерскими журналистами, сообщает RTL.

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Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая после начала вторжения России в Украину не предприняла заметных шагов к сокращению числа дипломатических представителей России, отмечает издание.

По данным журналиста проекта Direkt36 Саболча Паньи, в то время как большинство стран ЕС сокращали численность российских диппредставительств, количество дипломатов РФ в Венгрии увеличилось на 30% за год - если на конец ноября 2021 года в Венгрии работали 46 российских дипломатов, то к концу октября 2022 года их число увеличилось в несколько этапов до 62. 

Для сравнения, отмечает Паньи, в Лондоне остались 35 российских дипломатов, в Варшаве – 20, в Братиславе – 15.

Эксперт по вопросам безопасности и бывший офицер военной разведки Йожеф Кис Бенедек считает, что 60-70% дипломатов РФ могут быть связаны с одной из российских спецслужб, хотя правительство Венгрии заявляет, что все дипломаты проходят необходимые проверки службой национальной безопасности.

"Венгерское правительство демонстративно воздерживается от любых жестов, которые могли бы оттолкнуть Россию, и тот факт, что мы не высылаем российских дипломатов, также вписывается в эту тенденцию", – считает Паньи.

В венгерском МИД на вопросы СМИ ответили, что определение количества дипломатов в любом случае является "суверенным правом направляющей страны". 

  • Согласно опубликованному в июне исследованию GLOBSEC, Болгария и Венгрия остаются самыми "пророссийскими" по общественным настроениям центрально- и восточноевропейскими странами, которые входят в ЕС и НАТО.
  • 15 сентября Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Депутаты поддержали заявление о том, что Венгрия не является демократией.
Сергій Бережний
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Венгрия дипломатия евросоюз
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