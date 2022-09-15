Европарламент: Венгрию больше нельзя считать полноправной демократией

Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Сегодня депутаты поддержали заявление о том, что Венгрия не является демократией.

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Депутаты Европарламента сегодня приняли документ (433 – за, 123 – против, 28 – воздержались), в котором говорится, что отсутствие решительных действий со стороны ЕС способствовало возникновению "гибридного режима избирательной автократии", то есть конституционной системы, при которой выборы происходят, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам.

"Выводы этого доклада ясны и бесповоротны: Венгрия не является демократией. Для парламента как никогда важно было занять эту позицию, учитывая тревожные темпы отступления от верховенства закона в Венгрии. Это должно стать тревожным звонком для Совета и Комиссии", – заявила докладчик ЕП по ситуации в Венгрии Гвендолин Дельбос-Корфилд.

Европарламент требует результатов в процессе по статье 7 Договора о ЕС, инициированном в 2018 году. Эта статья предусматривает возможность лишения голоса в Евросовете государства-члена, которое нарушает основополагающие ценности ЕС — в частности, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека.

Также депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию в полной мере использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты и, в частности, регулирование бюджетных условий.

По данным Bloomberg, Европейская комиссия планирует рекомендовать сокращение финансирования Венгрии из-за опасений по поводу коррупции в правительстве Орбана.

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Оксана Житнюк

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