Еврокомиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на 7,5 млрд евро

18 сентября Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за отступления Будапешта от демократии и возможного нецелевого использования денег ЕС. Об этом сообщает The Washington Post.

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В Еврокомиссии заявили, что действуют для обеспечения защиты бюджета и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

Комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что, комиссия рекомендует приостановить выделение средств, оцениваемых в размере 7,5 млрд евро.

Страны ЕС отчисляют в бюджет около 1% своего валового национального дохода. По оценкам комиссии, Венгрия в период с 2021 по 2027 годы должна была получить не менее 50 млрд евро из бюджета.

Как отмечается, любые действия по приостановке финансирования должны быть одобрены странами-членами ЕС, для этого требуется квалифицированное большинство, которое составляет 55% от 27 членов, представляющих не менее 65% всего населения ЕС.

Еврокомиссия уже почти десять лет обвиняет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в демонтаже демократических институтов, взятии под контроль СМИ и нарушении прав меньшинств. Орбан, находящийся у власти с 2010 года, отвергает обвинения.

Опасения комиссии сосредоточены на госзакупках и на выполнении проектов за счет средств ЕС. Критики говорят, что заключение таких контрактов позволило правительству Орбана направить крупные суммы денег ЕС в бизнес инсайдеров с политическими связями.

Высокопоставленный чиновник ЕС указал на систематические и системные нарушения и недостатки в сфере госзакупок, связанные с очень высоким количеством тендеров с одним участником.

У ЕК также есть серьезные опасения по поводу выявления, предотвращения и исправления конфликтов интересов, а также по поводу ряда трастов, представляющих общественные интересы, которые управляют значительными средствами, особенно в сфере образования.

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам дать Венгрии время до 19 ноября, чтобы попытаться решить проблемы.

15 сентября Европейский парламент осудил "преднамеренные и систематические усилия" правительства Орбана, направленные на подрыв европейских ценностей. Депутаты поддержали заявление о том, что Венгрия не является демократией.

Наталія Медведєва

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