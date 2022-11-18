У Кулебы ответили Сийярто: Санкции влияют. Экономика России отброшена на 30 лет назад

Западные санкции отбросили российскую экономику на 30 лет назад, написал в Facebook спикер министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Он отвечал главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, который заявил, что санкции якобы не повлияли на экономику России – и всех лидеров ЕС, которые их поддерживали, надо отправить в отставку.

Николенко привел статистику об экономике РФ от Мирового Банка, МВФ и Совета ЕС. В ней, в частности, говорится о падении ВВП России от 5,5 до 9%, сокращении экспорта нефти на 90%, инфляции 22%, выходе 1000 иностранных компаний и других показателях.

"Российская экономика откатилась на тридцать лет назад. Заявления о том, что европейские санкции не влияют на экономику России, не соответствуют действительности", – написал спикер МИД.

По его словам, как бы в Москве и Будапеште ни пытались уменьшить эффективность санкций – они работают и ограничивают возможность РФ финансировать войну против Украины.

"Так кому следует уходить в отставку: тем, кто защищает мир и безопасность в Европе, или тем, кто размывает усилия ЕС по противодействию агрессии России?" – подытожил Николенко.

По данным Politico, в Бундестаге хотят заблокировать миллиарды евро ЕС для Венгрии.

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Марко Сировой

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