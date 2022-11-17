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Глава МИД Венгрии выступил против санкций, назвал их "тупиковым путем" для Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 22:40
Глава МИД Венгрии выступил против санкций, назвал их
Петер Сийярто (фото – EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто настаивает, что введение Евросоюзом санкций против России было "грубой ошибкой", которая якобы "привела к ущербу для стран ЕС". Его заявление цитирует издание Magyar Hirlap

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Сийярто считает, что введение новых санкций в отношении России якобы противоречит интересам Евросоюза.

"ЕС хочет вводить новые санкции только для того, чтобы как-то оправдать собственные ошибочные решения, которые наносят ущерб самому ЕС", – заявил он.

По его мнению, Брюссель боится признать "ошибочность" санкционной политики, так как не хочет нести ответственность за ее последствия. Министр заявил, что сторонники санкций ЕС в отношении России якобы должны "заявить об уходе в отставку".

Сийярто также указал, что правительство Венгрии сознательно продолжает сотрудничество со страной-агрессором – Россией, так как такое сотрудничество "обеспечивает энергетическую стабильность". Он указал также, что "венгерское правительство является самым стабильным в Европе".

Ранее сегодня Сийярто высказался в пользу полноценной "реинтеграции" режима Ирана в систему международного сотрудничества. 

Сергій Бережний
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санкции евросоюз Венгрия Петер Сийярто
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