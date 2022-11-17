Глава МИД Венгрии выступил против санкций, назвал их "тупиковым путем" для Евросоюза

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто настаивает, что введение Евросоюзом санкций против России было "грубой ошибкой", которая якобы "привела к ущербу для стран ЕС". Его заявление цитирует издание Magyar Hirlap.

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Сийярто считает, что введение новых санкций в отношении России якобы противоречит интересам Евросоюза.

"ЕС хочет вводить новые санкции только для того, чтобы как-то оправдать собственные ошибочные решения, которые наносят ущерб самому ЕС", – заявил он.

По его мнению, Брюссель боится признать "ошибочность" санкционной политики, так как не хочет нести ответственность за ее последствия. Министр заявил, что сторонники санкций ЕС в отношении России якобы должны "заявить об уходе в отставку".

Сийярто также указал, что правительство Венгрии сознательно продолжает сотрудничество со страной-агрессором – Россией, так как такое сотрудничество "обеспечивает энергетическую стабильность". Он указал также, что "венгерское правительство является самым стабильным в Европе".

Ранее сегодня Сийярто высказался в пользу полноценной "реинтеграции" режима Ирана в систему международного сотрудничества.

5 октября Венгрия договорилась с Газпромом об отсрочке платежей за газ на $1,9 млрд.

21 октября Венгрия добилась исключения из возможного потолка цен на газ.

9 ноября Венгрия блокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от Евросоюза.

Сергій Бережний

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