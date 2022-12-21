Орбан: В Украине необходимо перемирие, переговоры РФ и США, а также границы 1991 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в войне РФ против Украины необходимо прекращение огня, а потом переговоры США и России при условии сохранения территориальной целостности Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам уходящего года, цитирует его Telex.

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По его словам, в Украине сначала нужно прекращение огня, а потом проведение переговоров России и США. Он отметил, что Украина может быть независимой и суверенной только при условии сохранения ее территориальной целостности.

Орбан заявил, что Венгрия не верит в оружие и не хочет финансировать военную помощь Украине, потому что это "не ее война".

"Мы хотели бы, чтобы переговоры между воюющими сторонами состоялись как можно скорее", — сказал он.

Венгерский премьер также подчеркнул, что не планирует посещать Киев в 2023 году.

В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.

24 ноября венгерские СМИ сообщали, что Брюссель якобы заморозил 7,5 млрд евро из фондов ЕС, предназначавшиеся Венгрии.

Осенью Орбан также призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны. Назвал 45-го президента США Дональда Трампа "надеждой".

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Дмитро Гриниченко

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