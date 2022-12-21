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Орбан: В Украине необходимо перемирие, переговоры РФ и США, а также границы 1991 года

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 13:42
Орбан: В Украине необходимо перемирие, переговоры РФ и США, а также границы 1991 года - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в войне РФ против Украины необходимо прекращение огня, а потом переговоры США и России при условии сохранения территориальной целостности Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам уходящего года, цитирует его Telex.

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По его словам, в Украине сначала нужно прекращение огня, а потом проведение переговоров России и США. Он отметил, что Украина может быть независимой и суверенной только при условии сохранения ее территориальной целостности.

Орбан заявил, что Венгрия не верит в оружие и не хочет финансировать военную помощь Украине, потому что это "не ее война". 

"Мы хотели бы, чтобы переговоры между воюющими сторонами состоялись как можно скорее", — сказал он.

Венгерский премьер также подчеркнул, что не планирует посещать Киев в 2023 году. 

Читайте также: Орбан заявил, что из-за угрозы России нужна суверенная Украина. Но санкции критикует

Дмитро Гриниченко
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