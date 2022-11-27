Орбан заявил, что из-за угрозы России нужна суверенная Украина. Но санкции критикует

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужна суверенная Украина из-за угрозы РФ. Однако он продолжил критиковать санкции против России. Такую позицию Орбана передал его спикер Берталан Хаваси, пишет 24.hu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В контексте войны Орбан сказал, что Европа едина в своих целях. По его словам, главная из них – чтобы Россия не представляла угрозы для безопасности Европы, а для этого нужна суверенная Украина.

Однако он отметил, что мнения расходятся по поводу средств достижения целей, особенно санкций. Эти дебаты останутся, заявил Орбан.

По его мнению, рост цен на энергоносители вызван санкциями ЕС. Этот фактор и война усложняют достижение краткосрочной цели – недопущения рецессии, считает Орбан.

Орбан считается одним из самых прокремлевских политиков Европы. Венгерское руководство регулярно критикует санкции против России.

На этой неделе Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС.

Читайте также: Брюссель показал Орбану желтую карточку: Венгрии пока не дадут 7,5 млрд евро – hvg360

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.