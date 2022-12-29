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Кулеба: Венгрия не изменит пророссийскую ориентацию, пока Орбан остается премьером

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 22:18
Кулеба: Венгрия не изменит пророссийскую ориентацию, пока Орбан остается премьером - Фото
Дмитрий Кулеба (фото – скриншот из видео)

После начала полномасштабного вторжения все европейские страны проявили себя как настоящие друзья Украины, единственным исключением стала Венгрия. Об этом сказал в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

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Кулеба перечислил примеры того, как страны ЕС, которые раньше скептически относились к Украине или даже "играли в пророссийскую игру", после начала вторжения РФ начали помогать оружием и даже меняли ради этого свое законодательство. 

"Все приятно удивили", – сказал министр. 

Единственной страной, которая не изменила пророссийскую позицию, осталась Венгрия.

"И это не изменится, пока Виктор Орбан будет оставаться премьер-министром. Скажем так, он выбрал свой путь", – считает Кулеба.  

Он также отметил, что до 24 февраля у него были довольно тесные отношения с венгерским коллегой Петером Сийярто

"Я действительно пытался перезагрузить отношения Украины с Венгрией, и он тоже предпринимал действия в этом направлении, и в каких-то темах мы двигались вперед. Но после 24 февраля он единственный министр иностранных дел страны Евросоюза, с которым я ни разу не общался. Я думаю, что этот факт говорит сам о себе", – сказал Кулеба.

Читайте также: Кулеба обратился к миру: Притворяться "нейтральным" – значит встать на сторону России

Сергій Бережний
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Венгрия дипломатия виктор орбан Петер Сийярто дмитрий кулеба помощь Украине
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