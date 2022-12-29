Кулеба: Венгрия не изменит пророссийскую ориентацию, пока Орбан остается премьером

После начала полномасштабного вторжения все европейские страны проявили себя как настоящие друзья Украины, единственным исключением стала Венгрия. Об этом сказал в интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Кулеба перечислил примеры того, как страны ЕС, которые раньше скептически относились к Украине или даже "играли в пророссийскую игру", после начала вторжения РФ начали помогать оружием и даже меняли ради этого свое законодательство.

"Все приятно удивили", – сказал министр.

Единственной страной, которая не изменила пророссийскую позицию, осталась Венгрия.

"И это не изменится, пока Виктор Орбан будет оставаться премьер-министром. Скажем так, он выбрал свой путь", – считает Кулеба.

Он также отметил, что до 24 февраля у него были довольно тесные отношения с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Я действительно пытался перезагрузить отношения Украины с Венгрией, и он тоже предпринимал действия в этом направлении, и в каких-то темах мы двигались вперед. Но после 24 февраля он единственный министр иностранных дел страны Евросоюза, с которым я ни разу не общался. Я думаю, что этот факт говорит сам о себе", – сказал Кулеба.

Кулеба считает, что когда-то его российский "коллега" Сергей Лавров был высококвалифицированным дипломатом, но сейчас это "старый и уставший человек".

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Сергій Бережний

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