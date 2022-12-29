Заявление о "нейтральной" позиции по отношению к массовым военным преступлениям россиян в Украине равносильно поддержке России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда Россия запускает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в преддверии Нового года", – написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что "нейтралитет" в условиях масштабных военных преступлений невозможен.

"Не может быть "нейтралитета" перед лицом таких массовых военных преступлений. Притворяться "нейтральным" равносильно тому, что встать на сторону России", – написал он.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.

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Наталія Медведєва

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