Кулеба обратился к миру: Притворяться "нейтральным" – значит, встать на сторону России
Заявление о "нейтральной" позиции по отношению к массовым военным преступлениям россиян в Украине равносильно поддержке России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
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"Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда Россия запускает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов в преддверии Нового года", – написал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что "нейтралитет" в условиях масштабных военных преступлений невозможен.
"Не может быть "нейтралитета" перед лицом таких массовых военных преступлений. Притворяться "нейтральным" равносильно тому, что встать на сторону России", – написал он.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
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