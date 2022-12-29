Кулеба о Лаврове: Старый уставший человек. Когда-то был высокопрофессиональным дипломатом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что когда-то его российский "коллега" Сергей Лавров был высококвалифицированным дипломатом, но сейчас это "старый и уставший человек". Об этом Кулеба сказал в интервью Зе Інтерв'юер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос о том, действительно ли Лавров представляет собой "такое зло", Кулеба ответил: "Нет, это старый уставший человек, который когда-то действительно был высокопрофессиональным дипломатом. Был – было бы нечестно отрицать это. А сейчас он просто принял решение быть с Путиным во всем и до конца, а это уже не о дипломатии".

Комментируя свою встречу с Лавровым в Турции этой весной, Кулеба сказал, что никакого волнения или страха у него не было, но была "ключевая задача не сорваться".

По словам главы МИД, на этой встрече Лавров продемонстрировал, что искренне верит во всю российскую пропаганду. К примеру, утверждал, что фотографии беременных женщин из разбомбленного в Мариуполе роддома – это якобы фейк. При этом, по его словам, Лавров говорил это без камер и за закрытой дверью.

Кулеба подчеркнул: несмотря на гарантии, что разговор останется конфиденциальным, Лавров не стал честно отвечать на вопрос, чего хочет РФ, а вместо этого продолжил озвучивать "всю эту пургу о русофобах, неонацистах, геноциде Донбасса".

"До разговора в Анталии я сомневался, верит он или играет. После этого разговора я уверен, что он верит в самую большую чушь, которую говорит, и это защитная реакция мозга. Потому что говорить это, не убедившись в том, что это правда, это путь к шизофрении", – считает Кулеба.

Также Кулеба рассказал, что на переговорах предупредил представителей Турции, чтобы они не пытались организовать какие-то общие фото или рукопожатия главы МИД с Лавровым.

В августе в интервью Гордону Кулеба говорил о Лаврове, что "не так страшен черт, как его малюют".

Читайте также: Politico назвало Лаврова "темным дипломатом года". Он не допустил полной изоляции шантажом

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.