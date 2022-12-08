Politico назвало Лаврова "темным дипломатом года". Он не допустил полной изоляции шантажом
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова назвали "темным дипломатом года" по версии издания Politico, так как он не допустил полной изоляции РФ при помощи зернового и энергетического шантажа.
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Отмечается, что некоторые страны не видят в войне России против Украины "битву добра и зла", так как у Кремля есть правительства, которые поддерживают его или держат нейтралитет, что во многом является заслугой Лаврова, сыгравшего на "традиционных обидах" РФ и ее статусе экспортера продовольствия и энергоресурсов.
Politico считает, что Лавров сыграл важную роль в том, чтобы в мире были голоса, звучащие в поддержку Москвы — он сделал это благодаря инструментам пропаганды, а также через глобальный интерес к газу и зерну в мире.
Журналисты заявляют, что Европа пытается защитить себя в Африке и Азии от распространяемой Лавровым лжи о том, что высокие цены на продовольствие и нехватка удобрений вызваны не войной РФ против Украины, а западными санкциями.
"Даже союзники Европы, такие как Турция и Индия, открыто заявляли о своем нейтралитете и прочных связях с Москвой. Пока Лавров рядом, Европа будет бороться за то, чтобы выступить единым фронтом против агрессии Кремля", — сказано в материале.
- Российского диктатора Владимира Путина назвали "неудачником года" по версии Politico, так как он не смог осуществить свою мечту о "великой России" и проигрывает войну против Украины.
- Президент Владимир Зеленский вошел в рейтинг Politico как самый влиятельный человек Европы.
- Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины".
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