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Politico назвало Лаврова "темным дипломатом года". Он не допустил полной изоляции шантажом

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 11:28
Politico назвало Лаврова
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова назвали "темным дипломатом года" по версии издания Politico, так как он не допустил полной изоляции РФ при помощи зернового и энергетического шантажа. 

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Отмечается, что некоторые страны не видят в войне России против Украины "битву добра и зла", так как у Кремля есть правительства, которые поддерживают его или держат нейтралитет, что во многом является заслугой Лаврова, сыгравшего на "традиционных обидах" РФ и ее статусе экспортера продовольствия и энергоресурсов. 

Politico считает, что Лавров сыграл важную роль в том, чтобы в мире были голоса, звучащие в поддержку Москвы — он сделал это благодаря инструментам пропаганды, а также через глобальный интерес к газу и зерну в мире. 

Журналисты заявляют, что Европа пытается защитить себя в Африке и Азии от распространяемой Лавровым лжи о том, что высокие цены на продовольствие и нехватка удобрений вызваны не войной РФ против Украины, а западными санкциями.

"Даже союзники Европы, такие как Турция и Индия, открыто заявляли о своем нейтралитете и прочных связях с Москвой. Пока Лавров рядом, Европа будет бороться за то, чтобы выступить единым фронтом против агрессии Кремля", — сказано в материале.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война Сергей Лавров politico
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