Путин стал "неудачником года" по версии Politico. Он не смог построить "великую Россию"

Российского диктатора Владимира Путина назвали "неудачником года" по версии издания Politico, так как он не смог осуществить свою мечту о "великой России" и проигрывает войну против Украины.

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Отмечается, что мечта Путина о "великой России" вряд ли осуществится, так как его полномасштабное вторжение в Украину начало терпеть крах так же быстро, как и началось.

Издание заявляет, что если в феврале диктатор говорил о "освобождении Украины от нацистов", а оккупанты стояли под Киевом, то сегодня они едва удерживаются на востоке страны.

"Его решение призвать сотни тысяч новых солдат заставило мужчин призывного возраста покинуть РФ. Тем временем украинская армия, поддерживаемая территориальными приобретениями, поставками западного оружия и захваченной российской техникой, продолжает оказывать давление", — говорится в материале.

Politico подчеркивает, что Путин давно стремится вернуть России статус сверхдержавы, который имел СССР, однако война против Украины сделало РФ страной третьего мира, неспособной победить противника, которого она презирала и недооценивала.

Под санкциями Запада и при падении экспорта нефти России пытается проводить псевдореферендумы и угрожать ядерным оружием, чтобы дать Путину видимость победы, что означает затягивание войны, считают журналисты.

"Для Европы это будет по-прежнему означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, нехватку удобрений и нехватку газа, которые окажут давление на экономику и политическую систему. Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей", — резюмировали в сообщении.

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Дмитро Гриниченко

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