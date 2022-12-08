Путин снова заговорил о ядерном оружии. США назвали его слова пустыми и безответственными

Спикер Госдепа Нед Прайс назвал пустыми и безответственными новые высказывания российского диктатора Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом сообщает Голос Америки.

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Путин 7 декабря заявил, что угроза применения ядерного оружия нарастает, но при этом пообещал, что Россия "ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой".

"Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", – сказал он.

Прайс в ответ заявил, что США считают безответственными "любые пустопорожние разговоры о ядерном оружии". Он напомнил, что ядерные державы во всем мире, включая Китай, Индию, США и саму РФ, со времен холодной войны гарантировали: ядерную войну нельзя вести и выиграть.

"Мы считаем, что любая другая риторика – будь то бряцание ядерным оружием или даже угроза применения тактического ядерного оружия – является безответственной. Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", – сказал Прайс.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что после ухода или смерти Путина Россия должна отказаться от ядерного оружия.

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Марко Сировой

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