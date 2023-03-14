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Rheinmetall: Мы можем дать Украине столько снарядов, сколько нужно, не хватает заказов ЕС

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 12:16
Rheinmetall: Мы можем дать Украине столько снарядов, сколько нужно, не хватает заказов ЕС - Фото
Болванки снарядов калибра 155 мм (скриншот)

В концерне Rheinmetall, одном из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе, заявили, что оборонная промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Сил обороны Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм для освободительной войны против России, если правительства союзников не выделят достаточно денег на удвоение производственных мощностей. Об этом Bloomberg пишет со слов гендиректора концерна Армина Паппергера.

"Мне нужны приказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", – сказал он.

Паппергер посетовал, что в этом году Rheinmetall будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на неоднократные предупреждения украинских и европейских чиновников, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ для контрнаступления нужно будет более 350 000 снарядов в месяц (это более чем в три раза превышает количество, которое Силы обороны используют сейчас). Он обратился к ЕС с просьбой поставлять 250 000 снарядов в месяц.

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Паппергер говорит, что такое количество "будет трудно произвести": "Для достижения такой скорости необходимо удвоить производство в Европе".

Сейчас Rheinmetall может производить 450 000 снарядов в год на заводах по всему миру и планирует увеличить число до 600 000 в течение следующих двух лет за счет дополнительных мощностей на заводе в Венгрии и новом пороховом заводе в восточногерманской земле Саксония.

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Концерн ожидает, что правительство Саксонии утвердит планы строительства, которые потребуют инвестиций 700-800 миллионов евро в ближайшие несколько недель.

"Это проект нацбезопасности. Мы не можем финансировать это самостоятельно. Нам нужна господдержка. Я думаю, что правительство примет очень мудрое решение", – сказал Паппергер.

По его словам, из-за промедления с заказами Rheinmetall также не полностью нарастил производство меньших 120-миллиметровых снарядов, используемых в большинстве танков американского и европейского производства.

У компании достаточно мощностей, чтобы произвести 240 000 снарядов, но в этом году она собирается выдать менее 150 000.

Паппергер уверен, что при адекватной поддержке ОПК Европы и США сможет поставить ВСУ достаточно военной техники, чтобы победить страну-оккупанта Россию: "Если Запад хочет, чтобы Россия проиграла эту войну, то Россия ее не выиграет. Европа и США способны производить больше, чем когда-либо сможет произвести Россия".

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Євген Пилипенко
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Германия снаряды боеприпасы война ОПК впк Rheinmetall
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