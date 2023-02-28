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Германия поставляет Украине системы аэроразведки SurveilSPIRE, это вышка и дроны – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 13:49
Система SurveilSPIRE (Фото – digiexpo.e-estonia.com)
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Компания Rheinmetall по поручению правительства Германии поставляет Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE. Об этом сообщается на сайте компании.

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Как отмечается, автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE в основном используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала.

В этом проекте Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel. 

Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных вышек наблюдения с дневным и ночным оборудованием для камер, автопилотируемых мини-дронов и системы управления.

В комплект поставки также входят транспортные средства.

Доставка систем SurveilSPIRE уже началась.

Вышки наблюдения SurveilSPIRE, изготовленные эстонской компанией DefSecIntel, могут быть загружены на трейлеры и быстро доставлены в район их эксплуатации.

Для сборки требуется три человека, работа полностью автоматизирована.

Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт.

Солнечные панели обеспечивают устойчивую работу без силовых кабелей или источника топлива.

Система использует беспилотные летательные аппараты-разведчики с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданным задачам.

Это дает возможность проверять обнаруженные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры.

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Наталія Медведєва
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Германия война эстония беспилотник военная помощь Rheinmetall SurveilSPIRE
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