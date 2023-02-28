В Подмосковье рядом с объектом Газпрома упал беспилотник – росСМИ
28.02.2023, 13:31
Фото: Mash
Российские СМИ сообщают о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом, принадлежащим Газпрому.
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Telegram-канал Shot пишет, что БПЛА обнаружили в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции. На место едут экстренные службы и саперы. По данным канала, взрыва не последовало.
Ранее Минобороны РФ распространило информацию о том, что Украина якобы предприняла атаки беспилотниками на инфраструктурные объекты на территории России.
Telegram-канал Mash сообщает, что беспилотник упал в деревне Губастово. Губернатор Московской области Андрей Воробьев якобы подтвердил информацию о падении БПЛА.
- Ночью на нефтезаводе Роснефти в Туапсе (Краснодарский край, РФ) произошел пожар. Российские Telegram-каналы пишут, что завод атаковали два беспилотника.
- Также сегодня в нескольких российских регионах на разных радиостанциях и телеканалах прозвучало объявление о воздушной тревоге. В МЧС РФ заявили о взломе серверов. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно не принимал самолеты из-за неизвестного воздушного объекта.
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