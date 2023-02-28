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В России прозвучало объявление о воздушной тревоге. Аэропорт Пулково не принимает самолеты

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 10:06
В России прозвучало объявление о воздушной тревоге. Аэропорт Пулково не принимает самолеты - Фото
Скриншот с видео

В нескольких российских регионах на разных радиостанциях и телеканалах прозвучало объявление о воздушной тревоге. В МЧС РФ заявили о взломе серверов.

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Объявления о воздушной тревоге и необходимости проследовать в укрытия слышали жители Ленобласти, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья.

Тем временем Медуза сообщает, что в Санкт-Петербурге объявлен план "Ковер", который предусмотрен на случай незаконного пересечения границы летательным аппаратом или при появлении НЛО. Baza утверждает, что в воздух подняты истребители. Аэропорт Пулково не принимает самолеты.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом действительно нет гражданских самолетов.

Власти Санкт-Петербурга официально подтвердили информацию о том, что Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты.

  • Ночью на нефтезаводе Роснефти в Туапсе (Краснодарский край, РФ) произошел пожар. Российские Telegram-каналы пишут, что завод атаковали два беспилотника.

Вадим Ребрина
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Россия тревога
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