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В Краснодарском крае РФ горела нефтебаза. РосСМИ сообщают об атаке беспилотников – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 09:20
В Краснодарском крае РФ горела нефтебаза. РосСМИ сообщают об атаке беспилотников – видео - Фото
Фото: vk.com/moytuapse

На нефтезаводе Роснефти в Туапсе (Краснодарский край, РФ) ночью произошел пожар, сообщают местные власти. Российские Telegram-каналы пишут, что завод атаковали два беспилотника.

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Согласно сообщению администрации города, потушить начавшийся ночью пожар удалось в течение часа. Нефтяные резервуары пожар не затронул, пострадавших нет, утверждают местные власти. Они призвали местных жителей "не распространять фейковую информацию", поскольку за это предусмотрена ответственность.

Издание 93.ru сообщает, что местные жители слышали, как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва.

Издание Astra пишет, что территорию атаковали "два неустановленных летательных аппарата", повреждения получила бойлерная. Рядом со зданием нашли две воронки глубиной полтора метра. Telegram-каналы Baza и Shot также утверждают, что нефтебазу атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища.

Astra утверждает, что в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ.

Пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в районе нефтебазы был зафиксирован беспилотник.

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Вадим Ребрина
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Роснефть пожар БПЛА бавовна туапсе
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