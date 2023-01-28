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Минобороны увеличит закупки беспилотников украинского производства для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 15:26
Минобороны увеличит закупки беспилотников украинского производства для ВСУ - Фото
Фото: Минобороны

Министерство обороны заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников, в 2023 году на этот сегмент должно быть направлено около 20 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Минобороны заявило, что в этом году ведомство увеличит закупки БПЛА для ВСУ, учитывая потребности и запросы украинской армии.

На совместном совещании Минобороны, Генштаба, украинских разработчиков и производителей БПЛА было отмечено, что в Украине самая простая в Европе процедура допуска БПЛА к эксплуатации в армии.

После введения новой процедуры допуска, ранее длившейся полтора-два года, а сейчас занимающей считаные недели, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года Минобороны получило от украинских производителей 75 заявок на БПЛА разных типов. 13 из них уже получили кодификацию, утверждены технические условия. Еще три типа БПЛА находятся в стадии кодификации.

  • Ранее Резников объявил о запуске серийного производства САУ "Богдана". Украинская артустановка будет поддерживать западные танки на фронте.

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Оксана Житнюк
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