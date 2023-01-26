Резников объявил о серийном производстве САУ Богдана: поможет западным танкам на фронте

Министр обороны Алексей Резников опубликовал свое фото в самоходной артиллерийской установке Богдана украинского производства и объявил, что переданные Западом танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия – в 2022-м Минобороны профинансировало производство артсистем.

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Сегодня днем Резников написал, что 25 января было много положительных и долгожданных новостей от западных партнеров, "но есть новости, которые радуют не меньше".

Позднее министр решил "раскрыть интригу".

"На фото – украинская САУ Богдана калибра 155 мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская – во всех пониманиях этого слова – артиллерия", – заявил Резников.

Он отметил, что Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно, и заверил, что Минобороны будет увеличивать усилия в контексте стимулирования украинских производителей.

"Вскоре представим первые результаты нашего движения по БПЛА", – анонсировал Резников.

В июне 2021 года, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, разработчики утверждали, что САУ Богдана в калибре НАТО 155 мм может быть принята на вооружение в состав ВСУ в 2023 году, в 2022 году планировались государственные испытания машины.

В ноябре 2022 года Резников сообщил, что на вооружении в Украине есть одна САУ Богдана калибра 155 мм, и если эту программу будут развивать, то под нее будет налажено производство боеприпасов.

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Оксана Житнюк

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