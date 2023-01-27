В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА

Создание ударных рот БПЛА одобрил на Ставке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят такие роты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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В рамках проекта "Армия дронов" создан координационный штаб с ключевыми министерствами и службами по формированию рот. Это необходимо, чтобы воплотить ряд ключевых реформ и масштабировать производство БПЛА, чтобы обеспечить ими Силы обороны Украины, пояснили в Минобороны.

Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для борьбы с врагом в горячих точках.

Главный партнер по обучению ударных рот – военная школа "Боривітер".

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Вадим Ребрина

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