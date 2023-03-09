ВСУ: РФ столкнется с дефицитом снарядов через два-три месяца. Много ржавых боеприпасов

Российские оккупанты столкнутся с дефицитом артиллерийских снарядов через два-три месяца. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что по предварительной информации, армия РФ почти полностью использовала весь запас снарядов со складов центральной части России.

На временно оккупированные территории свозят боеприпасы из других регионов страны-оккупанта — это существенно увеличивает сроки доставки.

Также ВСУ обращает внимание на неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасов из-за ненадлежащего хранения и нарушения правил, а также норм обслуживания, почти 50% снарядов имеют повреждение ржавчиной.

В условиях интенсивной войны и явного неудовлетворительного состояния боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях противника в течении двух-трех месяцев, заявили в Генштабе.

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Дмитро Гриниченко

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