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ВСУ: РФ столкнется с дефицитом снарядов через два-три месяца. Много ржавых боеприпасов

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 09:34
ВСУ: РФ столкнется с дефицитом снарядов через два-три месяца. Много ржавых боеприпасов - Фото
Артиллерия РФ (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты столкнутся с дефицитом артиллерийских снарядов через два-три месяца. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что по предварительной информации, армия РФ почти полностью использовала весь запас снарядов со складов центральной части России.
На временно оккупированные территории свозят боеприпасы из других регионов страны-оккупанта — это существенно увеличивает сроки доставки.
Также ВСУ обращает внимание на неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасов из-за ненадлежащего хранения и нарушения правил, а также норм обслуживания, почти 50% снарядов имеют повреждение ржавчиной. 

В условиях интенсивной войны и явного неудовлетворительного состояния боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях противника в течении двух-трех месяцев, заявили в Генштабе. 

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Дмитро Гриниченко
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