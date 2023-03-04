В Украине хотят построить танковый завод. Он может производить 400 танков Panther в год

Немецкая компания Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине, который сможет производить до 400 танков Panther в год. Об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post, которое цитирует Spiegel.

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По его словам, завод может быть построен в Украине примерно за 200 млн евро.

Он отметил, что на нем можно будет производить до 400 новейших танков Panther KF51 в год.

"Переговоры с украинским правительством являются многообещающими. Надеюсь на решение в течение следующих двух месяцев", — сказал Паппергер.

Глава компании заявил, что завод можно защитить от воздушных атак России.

"Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда. Для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. Строительство новых танков должно было начаться быстро", — резюмировал он.

Ранее Паппергер говорил, что Украина ведет переговоры о возможной покупке новейшего немецкого танка Panther KF51, который называют сильнейшим в мире.

СПРАВКА. Panther KF51 получит базу шасси танка Leopard 2. Башня, пушка и все системы созданы почти с нуля. Пушечная система увеличила свой калибр до 130-мм по сравнению с обычными для европейских армий 120-мм. Согласно заявленным показателям, она должна быть на 50% эффективнее предыдущей пушки. Увеличение диаметра ствола позволит использовать более эффективные снаряды, а главное – больше управляемых и программируемых снарядов и ракет. Новая пушка получила автомат зарядки, поэтому стандартной должности заряжающего уже нет в экипаже. . Panther KF51 получит базу шасси танка Leopard 2. Башня, пушка и все системы созданы почти с нуля. Пушечная система увеличила свой калибр до 130-мм по сравнению с обычными для европейских армий 120-мм. Согласно заявленным показателям, она должна быть на 50% эффективнее предыдущей пушки. Увеличение диаметра ствола позволит использовать более эффективные снаряды, а главное – больше управляемых и программируемых снарядов и ракет. Новая пушка получила автомат зарядки, поэтому стандартной должности заряжающего уже нет в экипаже. Заявлено об увеличении темпа стрельбы по сравнению с 120-мм пушкой. Боекомплект Panther KF51 – 20 снарядов. Фронтальное вооружение на орудии FGS не закончилось. Башня получила спаренный с пушкой пулемет калибра 12,7-мм, сзади установлен модуль с еще одним пулеметом, но уже – 7,62-мм. Танк способен запускать дроны-камикадзе. Panther KF51 более защищен, более маневрен и скорострелен, может доставать дронами-камикадзе гораздо больше бронированных целей противника.

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Дмитро Гриниченко

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