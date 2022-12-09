Немецкий Rheinmetall построит два комплекса ПВО Skynex для Украины – Handelsblatt

Немецкий концерн Rheinmetall произведет для Украины два зенитно-ракетных комплекса Skynex. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Как отмечается, 9 декабря Rheinmetall подтвердил заказ, но не назвал страну-получателя систем. По информации из правительственных кругов, ЗРК Skynex предназначены для Украины.

По данным Handelsblatt, поставка систем запланирована на начало 2024 года.

ЗРК Skynex предназначен для обеспечения противовоздушной обороны ближнего действия.

Подобно зенитным танкам Gepard, которые Германия уже поставила в Украину, система Skynex сбивает ударные дроны или крылатые ракеты 35-мм боеприпасами.

Зенитки Gepard были разработаны во время холодной войны, а ЗРК Skynex – новые разработки.

Rheinmetall оценивает две системы в 182 млн евро. Кроме того, потребуются еще около 12 млн евро на грузовики, которые построит компания из Дюссельдорфа.

Согласно источникам, федеральное правительство Германии намерено взять на себя расходы.

Skynex от Rheinmetall предназначен для защиты Украины от авиаударов России.

По сравнению с другими системами у Skynex относительно недорогие боеприпасы – сбить самолет с помощью этой системы стоит около 4000 евро.

1 декабря сообщалось, что Raytheon соберет для Украины еще шесть комплексов ПВО NASAMS – Пентагон выделяет $1,2 млрд.

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Наталія Медведєва

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