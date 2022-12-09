UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Немецкий Rheinmetall построит два комплекса ПВО Skynex для Украины – Handelsblatt

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 17:38
Немецкий Rheinmetall построит два комплекса ПВО Skynex для Украины – Handelsblatt - Фото
Skynex (Фото: Rheinmetall)

Немецкий концерн Rheinmetall произведет для Украины два зенитно-ракетных комплекса Skynex. Об этом сообщает Handelsblatt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, 9 декабря Rheinmetall подтвердил заказ, но не назвал страну-получателя систем. По информации из правительственных кругов, ЗРК Skynex предназначены для Украины.

По данным Handelsblatt, поставка систем запланирована на начало 2024 года.

ЗРК Skynex предназначен для обеспечения противовоздушной обороны ближнего действия.

Подобно зенитным танкам Gepard, которые Германия уже поставила в Украину, система Skynex сбивает ударные дроны или крылатые ракеты 35-мм боеприпасами.

Зенитки Gepard были разработаны во время холодной войны, а ЗРК Skynex – новые разработки.

Rheinmetall оценивает две системы в 182 млн евро. Кроме того, потребуются еще около 12 млн евро на грузовики, которые построит компания из Дюссельдорфа.

Согласно источникам, федеральное правительство Германии намерено взять на себя расходы.

Skynex от Rheinmetall предназначен для защиты Украины от авиаударов России.

По сравнению с другими системами у Skynex относительно недорогие боеприпасы – сбить самолет с помощью этой системы стоит около 4000 евро.

Читайте также: Кулеба: Разговоры с США о Patriot и Abrams движутся, но со скоростью танка, а не самолета

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво военная помощь Rheinmetall Skynex
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 