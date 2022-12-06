Кулеба: Разговоры с США о Patriot и Abrams движутся, но со скоростью танка, а не самолета

Украина продолжает запрашивать у США системы противовоздушной обороны Patriot и танки Abrams. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 6 декабря, подчеркнув, что это сложные разговоры, но они продвигаются.

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Глава МИД заявил, что тема поставок американских танков и систем Patriot затрагивается украинской стороной на каждой международной встрече и во время каждого контакта с США – как на уровне президента Владимира Зеленского, так и на уровне главы Офиса президента Андрея Ермака и на уровне МИД.

"Этот разговор по ряду причин непростой, но он движется. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка. Потому занимает время", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина и далее будет решать вопросы, связанные с поставками оружия, и "для нас здесь нет никаких запретных тем".

"Даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы не затрагивать тот или иной вопрос, мы бы все равно продолжили давить и искать возможности для решения", – добавил Кулеба.

Немецкие танки Leopard и американские M-1 Abrams – приоритет украинских запросов для освобождения территорий от российских оккупантов. Однако Запад пока не соглашается на такие поставки.

30 ноября в Пентагоне заявили, что у Вашингтона сейчас нет планов поставлять батареи Patriot в Украину, однако обсуждения с Киевом продолжатся. НАТО может обсудить передачу систем из других стран-союзников.

Зеленский рассчитывает на "историческое решение" Шольца о передаче систем Patriot Германией.

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Оксана Житнюк

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