UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Разговоры с США о Patriot и Abrams движутся, но со скоростью танка, а не самолета

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 15:34
Кулеба: Разговоры с США о Patriot и Abrams движутся, но со скоростью танка, а не самолета - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот)

Украина продолжает запрашивать у США системы противовоздушной обороны Patriot и танки Abrams. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 6 декабря, подчеркнув, что это сложные разговоры, но они продвигаются.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава МИД заявил, что тема поставок американских танков и систем Patriot затрагивается украинской стороной на каждой международной встрече и во время каждого контакта с США – как на уровне президента Владимира Зеленского, так и на уровне главы Офиса президента Андрея Ермака и на уровне МИД.

"Этот разговор по ряду причин непростой, но он движется. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка. Потому занимает время", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина и далее будет решать вопросы, связанные с поставками оружия, и "для нас здесь нет никаких запретных тем".

"Даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы не затрагивать тот или иной вопрос, мы бы все равно продолжили давить и искать возможности для решения", – добавил Кулеба.

  • Немецкие танки Leopard и американские M-1 Abrams – приоритет украинских запросов для освобождения территорий от российских оккупантов. Однако Запад пока не соглашается на такие поставки.
  • 30 ноября в Пентагоне заявили, что у Вашингтона сейчас нет планов поставлять батареи Patriot в Украину, однако обсуждения с Киевом продолжатся. НАТО может обсудить передачу систем из других стран-союзников. 
  • Зеленский рассчитывает на "историческое решение" Шольца о передаче систем Patriot Германией.

Читайте также: Разбор | Patriot для Украины. Что предлагает Польша и как эта ПВО поможет в войне с Россией 

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво Patriot танк военная помощь дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 