Зеленский: Для наступления нужно 300-500 танков. Abrams в августе – слишком поздно

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для успешного наступления нужно 300-500 танков. Если обещанных США Abrams придется ждать до августа, то это слишком поздно. Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News.

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Президент отметил, что Украина испытывает дефицит танков по сравнению с Россией, у которой их тысячи.

"Нет смысла, если ведущая страна мира скажет: "Мы даем Украине танки. Мы вас поддерживаем. Вот вам пять танков!" Что нам с ними делать? Мы не можем комплектовать наши войска. Мы не можем отправлять на учения ради пяти танков... Как мы потом будем ремонтировать эти пять танков? Нужен ремонтный хаб. Нам это не подходит", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что Украина производит и ремонтирует некоторое количество собственных танков.

"Поэтому нам нужно сейчас 300-500 танков... Танки нужны для наступательных действий, по нашей земле", – сказал президент.

Он подчеркнул, что важное значение имеет то, сколько танков и в какие сроки получит Украина.

Журналист сказала, что танки из Европы скоро прибудут, и спросила не слишком ли поздно будет, если американские Abrams поставят, например, в августе.

"Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации по состоянию на эту минуту – когда они будут, когда Америка даст нам "Абрамсы". И я не знаю реально, когда именно прибудут танки из Европы", – сказал Зеленский (интервью проходило в тот момент, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о решении дать Украине танки, а соответствующего заявления президента США Джо Байдена еще не было).

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Великобритания планирует поставить 14 танков Challenger 2 в Украину в конце марта.

Германия поставит роту танков Leopard 2А6 к концу марта, Польша – в течение нескольких недель.

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Наталія Медведєва

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