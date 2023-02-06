Транспортное командование США опубликовало видео погрузки боевых машин Bradley в порту Чарльстона, Северная Каролина.

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Более 60 машин будут доставлены в Украину в рамках соглашения о военной помощи США на сумму 2,85 миллиарда долларов.

6 января в США заявили, что передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм.

19 января американский президент Джо Байден объявил о дополнительном пакете военной помощи из еще 59 Bradley, к которым добавят 590 противотанковых ракет TOW и 295 000 патронов калибра 25 мм.

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Вадим Ребрина

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