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В Украину доставят более 60 боевых машин Bradley: видео погрузки видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 14:31
Bradley едут в Украину (Фото: DVIDS)
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Транспортное командование США опубликовало видео погрузки боевых машин Bradley в порту Чарльстона, Северная Каролина.

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Более 60 машин будут доставлены в Украину в рамках соглашения о военной помощи США на сумму 2,85 миллиарда долларов.

  • 6 января в США заявили, что передадут Украине 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм.
  • 19 января американский президент Джо Байден объявил о дополнительном пакете военной помощи из еще 59 Bradley, к которым добавят 590 противотанковых ракет TOW и 295 000 патронов калибра 25 мм.

Читайте также: Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше

Вадим Ребрина
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США оружие Bradley
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