США отправят в Украину 31 танк Abrams – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк Abrams. Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg со ссылкой на двух ознакомленных с вопросом чиновников.

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По данным Bloomberg, 31 танк Abrams M1 будет передан Украине в рамках сделки на $400 млн.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США сегодня могут объявить о решении передать Украине 30 танков Abrams M1, но процесс поставки может занять месяцы.

СПРАВКА. M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Он многотопливный: керосин, дизель, авиатопливо. Проходит 430 км, скорость 72 км/ч. Имеет превосходный тепловизор, межтанковую боевую информационную систему управления.

Сегодня Шольц объявил, что Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же.

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Оксана Житнюк

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