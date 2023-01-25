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США отправят в Украину 31 танк Abrams – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 17:08
США отправят в Украину 31 танк Abrams – Bloomberg - Фото
M1 Abrams (Фото — US Army, Austin Berner)
Администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк Abrams. Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg со ссылкой на двух ознакомленных с вопросом чиновников.
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По данным Bloomberg, 31 танк Abrams M1 будет передан Украине в рамках сделки на $400 млн.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США сегодня могут объявить о решении передать Украине 30 танков Abrams M1, но процесс поставки может занять месяцы.

СПРАВКА. M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Он многотопливный: керосин, дизель, авиатопливо. Проходит 430 км, скорость 72 км/ч. Имеет превосходный тепловизор, межтанковую боевую информационную систему управления. 
  • Сегодня Шольц объявил, что Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же.

Читайте также: Европа передаст Украине 80 танков на два батальона. США вооружат один батальон – Spiegel

Оксана Житнюк
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танк военная помощь Abrams
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