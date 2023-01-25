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США могут сегодня объявить о передаче 30 Abrams. Но поставки могут занять месяцы – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 07:48
США могут сегодня объявить о передаче 30 Abrams. Но поставки могут занять месяцы – Reuters - Фото
Основной боевой танк США M1 Abrams (фото — US Army, Austin Berner)

В среду, 25 января, США могут объявить о решении поставить Украине американские танки Abrams M1. Процесс поставки может занять месяцы, сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

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По словам источников, соответствующее объявление США могут сделать уже в среду. Один из них отметил: в ближайшие месяцы Вашингтон может поставить Украине около 30 таких танков.

Два чиновника говорят, что скорее всего, поставка Abrams будет проходить через фонд Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Он позволяет администрации президента США получать оружие от промышленности, а не из запасов Пентагона.

По словам одного из чиновников, возможно, Белый дом может использовать USAI, чтобы купить Abrams у союзников, отремонтировать их, а затем отправить в Украину. Процесс может занять месяцы и даже годы, пишет Reuters.

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Марко Сировой
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США танки джо байден Abrams
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