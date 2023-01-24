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У Блинкена ответили насчет Abrams для ВСУ: Не анонсируем, но переговоры о технике ведем

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 23:31
У Блинкена ответили насчет Abrams для ВСУ: Не анонсируем, но переговоры о технике ведем - Фото
Танк M1 Abrams (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США уклончиво ответили о возможной передаче американских танков M1 Abrams для Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, цитирует его канал CNN.

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По его словам, Вашингтон регулярно ведет переговоры с союзниками о передаче военной техники Украине.

Одновременно Прайс не стал подтверждать информацию о том, что США и Германия отправят танки Abrams и Leopard 2 соответственно. 

"Мы не собираемся опережать какие-либо потенциальные объявления от других союзников, других партнеров, мы не собираемся анонсировать что-то еще, что нам, возможно, придется сказать. Мы не отказываемся от возможностей", — заявил он.

Читайте также: Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение – Spiegel 

Дмитро Гриниченко
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война госдеп военная помощь Нед Прайс Abrams
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