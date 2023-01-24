У Блинкена ответили насчет Abrams для ВСУ: Не анонсируем, но переговоры о технике ведем
В Государственном департаменте США уклончиво ответили о возможной передаче американских танков M1 Abrams для Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, цитирует его канал CNN.
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По его словам, Вашингтон регулярно ведет переговоры с союзниками о передаче военной техники Украине.
Одновременно Прайс не стал подтверждать информацию о том, что США и Германия отправят танки Abrams и Leopard 2 соответственно.
"Мы не собираемся опережать какие-либо потенциальные объявления от других союзников, других партнеров, мы не собираемся анонсировать что-то еще, что нам, возможно, придется сказать. Мы не отказываемся от возможностей", — заявил он.
- Ранее канал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщал, что США готовы отправить Украине около 10 танков M1 Abrams, чтобы повлиять на решение Германии передать Leopard 2.
- Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе – WSJ.
- В администрации президента США Джо Байдена, по данным издания Politico, якобы рассматривают возможность передачи Украине около 30 танков M1 Abrams. Пентагон пока не подтверждает это официально, но обещает сообщить, когда будет точное решение.
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