У Блинкена ответили насчет Abrams для ВСУ: Не анонсируем, но переговоры о технике ведем

В Государственном департаменте США уклончиво ответили о возможной передаче американских танков M1 Abrams для Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, цитирует его канал CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Вашингтон регулярно ведет переговоры с союзниками о передаче военной техники Украине.

Одновременно Прайс не стал подтверждать информацию о том, что США и Германия отправят танки Abrams и Leopard 2 соответственно.

"Мы не собираемся опережать какие-либо потенциальные объявления от других союзников, других партнеров, мы не собираемся анонсировать что-то еще, что нам, возможно, придется сказать. Мы не отказываемся от возможностей", — заявил он.

Читайте также: Шольц решил отправить Leopard 2 Украине. Союзники также получат разрешение – Spiegel

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.