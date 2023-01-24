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Байден готов отправить около 10 Abrams Украине, чтобы повлиять на Шольца — Sky News Arabia

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 16:46
Байден готов отправить около 10 Abrams Украине, чтобы повлиять на Шольца — Sky News Arabia - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден готов отправить Украине около 10 танков M1 Abrams, чтобы повлиять на решение Германии передать Leopard 2. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии Sky News Arabia.

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По словам чиновника, атмосфера в ситуации с передачей Украине западных танков пока не обнадеживает из-за нерешительности Берлина в вопросе передачи танков Leopard 2. 

Он отметил, что Байден готов отправить около 10 американских танков M1 Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию, а также подтвердить устойчивость альянса западных стран против Москвы. 

Представитель Пентагона заявил, что Вооруженным Силам Украины нужно 500 танков, чтобы противостоять планам российского диктатора Владимира Путина — вероятно, имея в виду возможное новое масштабное наступление РФ. 

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Дмитро Гриниченко
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пентагон Германия война военная помощь джо байден M1 Abrams Leopard 2
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