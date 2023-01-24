Байден готов отправить около 10 Abrams Украине, чтобы повлиять на Шольца — Sky News Arabia

Президент США Джо Байден готов отправить Украине около 10 танков M1 Abrams, чтобы повлиять на решение Германии передать Leopard 2. Об этом сообщил неназванный высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии Sky News Arabia.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам чиновника, атмосфера в ситуации с передачей Украине западных танков пока не обнадеживает из-за нерешительности Берлина в вопросе передачи танков Leopard 2.

Он отметил, что Байден готов отправить около 10 американских танков M1 Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию, а также подтвердить устойчивость альянса западных стран против Москвы.

Представитель Пентагона заявил, что Вооруженным Силам Украины нужно 500 танков, чтобы противостоять планам российского диктатора Владимира Путина — вероятно, имея в виду возможное новое масштабное наступление РФ.

Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Чуть позже стало известно, что Польша запросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

Правительство Германии хочет в срочном порядке рассмотреть заявку Польши на передачу Украине танков.

Читайте также: Кулеба о решении Германии по танкам для ВСУ: Осталось полшага, мы на финальной стадии

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.