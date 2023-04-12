Танки Leopard 2 от Испании прибудут в Украину к концу апреля – El Pais

Испания планирует отправить Украине первые шесть обещанных танков Leopard 2A4 в ближайшие дни. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает El Pais.

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"В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину", – сказала она, добавив, что Киев получит их в конце апреля. "В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину", – сказала она, добавив, что Киев получит их в конце апреля.

По ее словам, еще четыре танка сейчас ремонтируются. После этого технику также передадут Украине.

23 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес сообщал, что его страна отправит в Украину шесть Leopard 2A4, но это количество может быть увеличено до 10.

Глава оборонного ведомства добавила, что кроме танков Мадрид передаст Киеву еще 20 бронетранспортеров.

15 марта 2023 года, по итогам Расштайна-10, Роблес заявила, что Испания передаст еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести, обещанным ранее.

29 марта она сказала, что танки отправятся в Украину "сразу после Пасхальных праздников".

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Мілана Головань

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