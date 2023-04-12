Танки Leopard 2 от Испании прибудут в Украину к концу апреля – El Pais
12.04.2023, 17:06
Leopard 2A4 (Фото: ЕРА)
Испания планирует отправить Украине первые шесть обещанных танков Leopard 2A4 в ближайшие дни. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает El Pais.
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"В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину", – сказала она, добавив, что Киев получит их в конце апреля.
"В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину", – сказала она, добавив, что Киев получит их в конце апреля.
По ее словам, еще четыре танка сейчас ремонтируются. После этого технику также передадут Украине.
23 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес сообщал, что его страна отправит в Украину шесть Leopard 2A4, но это количество может быть увеличено до 10.
Глава оборонного ведомства добавила, что кроме танков Мадрид передаст Киеву еще 20 бронетранспортеров.
- 15 марта 2023 года, по итогам Расштайна-10, Роблес заявила, что Испания передаст еще четыре танка Leopard 2 в дополнение к шести, обещанным ранее.
- 29 марта она сказала, что танки отправятся в Украину "сразу после Пасхальных праздников".
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