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Испания дает Украине шесть танков Leopard 2, но цифра может быть увеличена до 10 – премьер

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 17:17
Испания дает Украине шесть танков Leopard 2, но цифра может быть увеличена до 10 – премьер - Фото
Испанские танки Leopard (скриншот)

Испания может отправить в Украину до 10 танков Leopard. Об этом сказал премьер-министр страны Педро Санчес в ходе совместного брифинга в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

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"Мы отправим шесть танков Leopard 2А4 и мы увидим в ближайшие недели и месяцы, сможем ли мы поднять эту цифру до 10. И, конечно, мы поможем украинским военным научиться использовать эти танки", – сказал премьер Испании.

Он не стал называть конкретных сроков отправки танков в Украину и учений для ВСУ, но подчеркнул, что помощь будет предоставлены "как можно быстрее".

Комментируя помощь Испании в защите украинского неба, Санчес сказал, что в стране должны "изучить этот вопрос" и проконсультироваться с союзниками.

  • Министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила, что Мадрид передаст Украине танки Leopard 2 уже "к весне".
  • В начале февраля Испания отправила в Украину 20 бронетранспортеров М113. 
Оксана Житнюк
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