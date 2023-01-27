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Испания планирует уже к весне передать Украине танки Leopard

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 20:48
Испания планирует уже к весне передать Украине танки Leopard - Фото
Маргарита Роблес (Фото: EPA)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заверила, что Мадрид передаст Украине танки Leopard 2 уже "к весне". Об этом сообщает rtve.

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По словам Роблес, в Украину отправят танки Leopard 2A4, которые сейчас находятся на базе в Сарагосе.

"Речь идет не только об отправке машин, но и о подготовке экипажей и техническом обслуживании", – заявила министр обороны Испании.

Она добавила, что перед отправкой в Украину танки пройдут техобслуживание и при необходимости ремонт.

Как отмечается, у Испании есть 347 боевых танков Leopard 2, из которых 108 – модели 2А4, закупленные в Германии в 1990-х годах, и 239 – так называемой 2Е, испанской версии и одной из самых современных.

Из 108 действующих Leopard 2A4 в Сарагосе находятся 54 танка – они в законсервированном состоянии. 

Читайте также: Время танков. Коалиция передает Украине Leopard, Abrams и Challenger: что будет дальше

Наталія Медведєва
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Маргарита Роблес испания танки военная помощь Leopard 2
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