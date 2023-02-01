В понедельник Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров М113
01.02.2023, 22:10
М113 (Иллюстративное фото - Минобороны Австралии)
Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров М113. Об этом сообщает Europa Press.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным издания, Минобороны Испании направит в Украину 20 БТР в следующий понедельник, 6 февраля, что подтвердила глава оборонного ведомства Маргарита Роблес во время визита в Латвию.
СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служит основой для нескольких десятков специализированных машин.
- Украина уже получала М113 от США, Австралии и Литвы.
- 27 января министр обороны Испании заверила, что Мадрид передаст Украине танки Leopard 2 уже "к весне".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии