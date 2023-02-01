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В понедельник Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров М113

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 22:10
В понедельник Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров М113 - Фото
М113 (Иллюстративное фото - Минобороны Австралии)

Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров М113. Об этом сообщает Europa Press.

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По данным издания, Минобороны Испании направит в Украину 20 БТР в следующий понедельник, 6 февраля, что подтвердила глава оборонного ведомства Маргарита Роблес во время визита в Латвию.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служит основой для нескольких десятков специализированных машин.
Оксана Житнюк
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испания военная помощь бтр м113
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