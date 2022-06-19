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Австралия отправила в Украину четыре БТР M113AS4, ожидается еще 10 – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 23:57
Австралия отправила в Украину четыре БТР M113AS4, ожидается еще 10 – фото - Фото
Фото: Минобороны Австралии

Австралия на прошлой неделе отправила в Украину четыре бронетранспортера M113AS4, ожидается еще 10, сообщило министерство обороны в Канберре.

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Версия AS4 – это разработанный в Австралии модернизированный вариант американского бронетранспортера M113 1960-х годов.

В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служит основой для нескольких десятков специализированных машин.

Австралия отправила в Украину четыре БТР M113AS4, ожидается еще 10 – фото

Австралия отправила в Украину четыре БТР M113AS4, ожидается еще 10 – фото

Австралия отправила в Украину четыре БТР M113AS4, ожидается еще 10 – фото

Эти бронетранспортеры – часть крупного пакета военной помощи австралийского правительства на общую сумму более 285 млн австралийских долларов (почти $200 млн). В него входят также бронированные машины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные системы и личное снаряжение.

  • 31 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии по видеосвязи: в своем обращении он призвал страну к новым санкциям против РФ, а также предложил предоставить Украине бронемашины Bushmaster и другую технику и оружие.
  • В апреле Украина получила первые 20 броневиков.
  • 19 мая министр обороны Австралии Питер Даттон сообщил, что его страна отправит в Украину дополнительно 34 единицы бронированной техники для помощи в войне с Россией. В новый пакет военной помощи войдут 14 бронетранспортеров M113AS4 и 20 броневиков Bushmaster 4x4. Их общая стоимость – 60,9 млн австралийских долларов (примерно $43 млн).
Андрей Водяный
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оружие Австралия военная помощь M113
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