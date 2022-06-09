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США готовят к передаче Украине гаубицы M777 и бронетранспортеры M113: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 01:26
США готовят к передаче Украине гаубицы M777 и бронетранспортеры M113: фото, видео - Фото
Фото: Пентагон

Соединенные Штаты продолжают отгружать военную помощь для Украины. Фото и видео подготовки и отправки некоторых видов техники опубликовано в соцсетях Министерства обороны США.

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В частности, Пентагон показал погрузку гаубицы M777 на самолет.

"M777 буксированная 155-мм гаубица Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III Воздушных сил США на базе воздушного резерва March, штат Калифорния, как часть военной помощи США Украине", – говорится в сообщении.

США готовят к передаче Украине гаубицы M777 и бронетранспортеры M113: фото, видео

В видеоролике показано, как Нацгвардия США готовит к отправке в Украину бронетранспортеры M113.

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Наталия Медведева
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военная помощь M777 M113
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