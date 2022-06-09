США готовят к передаче Украине гаубицы M777 и бронетранспортеры M113: фото, видео
Соединенные Штаты продолжают отгружать военную помощь для Украины. Фото и видео подготовки и отправки некоторых видов техники опубликовано в соцсетях Министерства обороны США.
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В частности, Пентагон показал погрузку гаубицы M777 на самолет.
"M777 буксированная 155-мм гаубица Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III Воздушных сил США на базе воздушного резерва March, штат Калифорния, как часть военной помощи США Украине", – говорится в сообщении.
В видеоролике показано, как Нацгвардия США готовит к отправке в Украину бронетранспортеры M113.
Watch @NationalGuardIN prepare M113 Armored Personnel Carriers for transport as part of U.S. security assistance to Ukraine. pic.twitter.com/950hAQ2JQU— Department of Defense (@DeptofDefense) June 8, 2022
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