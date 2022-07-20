Литва в ближайшее время передаст Украине БТРы и боеприпасы

Литва в ближайшее время передаст Украине дополнительную военную помощь, в том числе бронетранспортеры и боеприпасы. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку", – сказано в сообщении министра.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служит основой для нескольких десятков специализированных машин.



М5777 – модификация М113. БТР разработан для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, обычно на уровне батальона.

Сегодня проходит четвертая встреча в формате Рамштайн стран, которые помогают Украине в войне против России.

Глава Пентагона Ллойд Остин на открытии встречи объявил, что США поставят Украине еще четыре дальнобойные ракетные системы HIMARS.

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Оксана Житнюк

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