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Литва в ближайшее время передаст Украине БТРы и боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 19:34
Литва в ближайшее время передаст Украине БТРы и боеприпасы - Фото
М113 (Фото - Минобороны Литвы)

Литва в ближайшее время передаст Украине дополнительную военную помощь, в том числе бронетранспортеры и боеприпасы. Об этом сообщил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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"В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку: М113, М577, боеприпасы для подготовки резерва и другую необходимую поддержку", – сказано в сообщении министра.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служит основой для нескольких десятков специализированных машин.

М5777 – модификация М113. БТР разработан для использования на поле боя в качестве мобильного командного пункта, обычно на уровне батальона.
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Оксана Житнюк
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оружие литва минобороны военная помощь Арвидас Анушаускас M113 M577
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