UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Литвы: Брюссель уходит в отпуск, а оккупанты – нет. Украине нужно больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 13:47
Глава МИД Литвы: Брюссель уходит в отпуск, а оккупанты – нет. Украине нужно больше оружия - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад к увеличению военной помощи Украине, так как Брюссель уходит в отпуск, а российские военные – нет. Об это он сказал перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, сообщает LRT.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Поскольку Брюссель уходит в отпуск, это хорошая возможность напомнить, что российские военные не планируют брать выходные в дальнейшем нападении на Украину", – сказал литовский министр.

По его словам, именно поэтому страны Запада, особенно с сильной военной промышленностью, должны направить ВСУ больше оружия, потому что только это может остановить российскую агрессию.

"Если что-то и нужно продолжать, так это поставки оружия", – сказал Ландсбергис.

Также он призвал оказывать большую финансовую поддержку Украине.

  • Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.
  • Сегодня Совет ЕС согласовал предоставление Украине пятого транша военной помощи на 500 млн евро.

Читайте также: Дипломат Литвы о санкциях: ЕС заплатил РФ больше денег за газ и нефть, чем помог Украине

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оружие нападение литва военная помощь агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 