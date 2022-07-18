Глава МИД Литвы: Брюссель уходит в отпуск, а оккупанты – нет. Украине нужно больше оружия

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Запад к увеличению военной помощи Украине, так как Брюссель уходит в отпуск, а российские военные – нет. Об это он сказал перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза в понедельник, сообщает LRT.

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"Поскольку Брюссель уходит в отпуск, это хорошая возможность напомнить, что российские военные не планируют брать выходные в дальнейшем нападении на Украину", – сказал литовский министр.

По его словам, именно поэтому страны Запада, особенно с сильной военной промышленностью, должны направить ВСУ больше оружия, потому что только это может остановить российскую агрессию.

"Если что-то и нужно продолжать, так это поставки оружия", – сказал Ландсбергис.

Также он призвал оказывать большую финансовую поддержку Украине.

Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

Сегодня Совет ЕС согласовал предоставление Украине пятого транша военной помощи на 500 млн евро.

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Оксана Житнюк

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