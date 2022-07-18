Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине

Совет Европейского Союза согласовал предоставление Украине пятого транша военной помощи. Об этом сообщил в Twitter президент Евросовета ЕС Шарль Мишель.

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Он написал, что приветствует политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу военной помощи Украине, а суммарная поддержка ЕС украинской армии военной техникой достигнет 2,5 млрд евро.

Предыдущий пакет военной помощи на 500 млн евро был одобрен в конце мая, общая сумма помощи тогда составляла 2 млрд евро. Следовательно, новый пакет также рассчитан на 500 млн евро.

"Европа – вместе с Украиной", – написал Мишель и отметил президента Владимира Зеленского.

17 июля сообщалось, что украинские военные в Германии начали обучение на зенитках Gepard. Поставка первых 15 "Гепардов" ожидается в июле, еще столько же – в августе.

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Марк Сировой

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