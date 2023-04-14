Канадские танки Leopard 2 для Украины уже доставлены в Польшу – министр обороны
14.04.2023, 20:19
Канадские Leopard 2 для Украины (Фото - Twitter Anita Anand)
Восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине, уже прибыли в Польшу. Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.
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"Все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада обещала Украине, уже прибыли в Польшу. Мы продолжим стоять бок о бок с Украиной и обеспечим украинцев тем, что им нужно, чтобы сражаться и побеждать в этой войне", — написала Ананд.
24 февраля правительство Канады приняло решение удвоить (до восьми единиц) количество танков Leopard 2, которые страна передаст Украине.
- 10 апреля 2023 года и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Дания передаст Украине в целом 100 танков Leopard 1, их поставки начнутся к лету.
- 12 апреля министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания планирует отправить Украине первые шесть обещанных танков Leopard 2A4 в ближайшие дни.
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