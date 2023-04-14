Канадские танки Leopard 2 для Украины уже доставлены в Польшу – министр обороны

Восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине, уже прибыли в Польшу. Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.

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"Все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада обещала Украине, уже прибыли в Польшу. Мы продолжим стоять бок о бок с Украиной и обеспечим украинцев тем, что им нужно, чтобы сражаться и побеждать в этой войне", — написала Ананд.

24 февраля правительство Канады приняло решение удвоить (до восьми единиц) количество танков Leopard 2, которые страна передаст Украине.

10 апреля 2023 года и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Дания передаст Украине в целом 100 танков Leopard 1, их поставки начнутся к лету.

12 апреля министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания планирует отправить Украине первые шесть обещанных танков Leopard 2A4 в ближайшие дни.

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Сергій Бережний

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