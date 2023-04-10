"Леопарды" зарычат с датским акцентом. Дания передаст Украине 100 танков Leopard 1

Дания передаст Украине в целом 100 танков Leopard 1, поставки начнутся к лету. Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время брифинга с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе.

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Поульсен сказал, что Дания заключила соглашение с Германией относительно поставок Украине Leopard около двух месяцев назад.

"Мы начнем поставки танков Leopard в Украину к лету. И надеюсь, заглядывая на полгода вперед, что можно будет передать около 100 танков Leopard 1. Это стало бы значительной помощью для украинской армии в борьбе за свободу", – заявил глава Минобороны Дании.

Он добавил, что передача танков Leopard 2 также может обсуждаться.

"В Дании не так много Leopard 2, но мы можем обсуждать другие пути их передачи", – сказал Поульсен.

Также и.о. министра обороны Дании отметил, что в мае Украина может получить артиллерийские установки CAESAR, на которых сейчас учатся украинские военные на датских полигонах.

"В ближайшее время мы услышим, как "леопарды" рычат с датским акцентом", – резюмировал Резников.

7 апреля сообщалось, что в Польше начали ремонтировать украинские танки Т-64. В перспективе – Leopard.

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Наталія Медведєва

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