PGZ: В Польше начали ремонтировать украинские танки Т-64. В перспективе – Leopard

В рамках соглашения между украинским оборонным предприятием Укроборонпром и концерном Polska Grupa Zbrojeniowa на польском заводе Bumar-Łabędy открылся хаб по ремонту танков Т-64. В PGZ говорят, что в перспективе возможен ремонт танков типа Leopard.

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Bumar-Labędy и Укробронпром совместно создали техцентр, который будет заниматься ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния, пишут PGZ.

Там сообщили, что кроме ремонта Т-64 в хабе в перспективе планируется ремонт Т-72 и РТ-91, которые Польша передала Украине. Также рассматривается возможность обслуживания танков Leopard, находящихся на вооружении в Украине благодаря международным союзникам.

14 марта 2023 года Министерство обороны заявило, что Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки за рубежом в партнерстве с одной из стран НАТО (какой именно – не сообщалось).

6 апреля Украина договорилась о производстве танковых снарядов калибра 125 мм в Польше.

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Мілана Головань

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