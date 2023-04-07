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PGZ: В Польше начали ремонтировать украинские танки Т-64. В перспективе – Leopard

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 21:39
PGZ: В Польше начали ремонтировать украинские танки Т-64. В перспективе – Leopard - Фото
Т-64 (Фото: ЕРА)

В рамках соглашения между украинским оборонным предприятием Укроборонпром и концерном Polska Grupa Zbrojeniowa на польском заводе Bumar-Łabędy открылся хаб по ремонту танков Т-64. В PGZ говорят, что в перспективе возможен ремонт танков типа Leopard.

Bumar-Labędy и Укробронпром совместно создали техцентр, который будет заниматься ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния, пишут PGZ.

Там сообщили, что кроме ремонта Т-64 в хабе в перспективе планируется ремонт Т-72 и РТ-91, которые Польша передала Украине. Также рассматривается возможность обслуживания танков Leopard, находящихся на вооружении в Украине благодаря международным союзникам.

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Мілана Головань
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