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Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 12:59
Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки – фото - Фото
Танк ВСУ (Скриншот видео)

Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки. Об этом сообщает Минобороны.

Как отмечается, Укроборонпром производит 125-мм снаряды для танковой пушки за границей, в тесном партнерстве со страной НАТО.

Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки – фото

"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми Силы безопасности и обороны Украины бьют оккупантов", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов – минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танковых снарядов 125 мм.

В Минобороны пояснили, что из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие украинцы – конструкторы, технологи, токари, литейщики.

Наталія Медведєва
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