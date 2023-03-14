Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки – фото

Укроборонпром начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки. Об этом сообщает Минобороны.

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Как отмечается, Укроборонпром производит 125-мм снаряды для танковой пушки за границей, в тесном партнерстве со страной НАТО.

"По заказу Министерства обороны Украины уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми Силы безопасности и обороны Украины бьют оккупантов", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов – минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских выстрелов 122 мм и 152 мм, а теперь и танковых снарядов 125 мм.

В Минобороны пояснили, что из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие украинцы – конструкторы, технологи, токари, литейщики.

В начале ноября министр обороны Алексей Резников рассказал, что на предприятиях Укроборонпрома наладили производство снарядов калибров 152 мм и 122 мм, а также мин 120 мм.

В январе Укроборонпром сообщил о начале серийного производства 82-мм осколочных мин за границей.

9 февраля сообщалось, что Укроборонпром вместе с одной из стран НАТО развернул производство мин калибра 120 мм.

Наталія Медведєва

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